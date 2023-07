Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 25.000 Euro Schaden bei Brand vor Bäckereifiliale: Kripo sucht Zeugen nach Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Das Feuer eines vorsätzlich in Brand gesetzten Altpapierstapels griff in der Nacht zum heutigen Freitag in der Treppenstraße in Kassel, Ecke Wolfsschlucht, auf die Fassade eines Geschäftshauses über. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 25.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen Brandstiftung und suchen Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Ein Passant hatte das Feuer gegen 00:40 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Streife stand das gestapelte Altpapier auf dem Gehweg bereits in Vollbrand und griff auf die Fassade des Geschäftshauses über. Sofort setzten die Wachpolizisten einen Feuerlöscher ein, um eine weitere Ausbreitung des Brandes bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu verhindern. Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung wurden drei große Schaufensterscheiben und die Fenstereinfassungen einer Bäckereifiliale und des Geschäftshauses zerstört. Auch die Hausfassade und die Innenräume waren durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach den bisherigen Ermittlungen am Brandort deutet alles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Die in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder den Ermittlern des K 11 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

