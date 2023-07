Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefälschtes iPhone in der Innenstadt feilgeboten: 20-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein mutmaßlicher Betrüger, der in der Kasseler Innenstadt ein gefälschtes iPhone zum Verkauf feilgeboten hat, konnte am gestrigen Donnerstagnachmittag dank einer 45-jährigen Frau und eines Ladendetektivs von der Polizei festgenommen werden. Zuvor hatte der Tatverdächtige die Frau gegen 13 Uhr in der Kasseler Innenstadt angesprochen und ihr ein original verpacktes Apple iPhone 14 Pro Max zum Preis von 800 Euro angeboten. Die 45-Jährige aus Kassel war zwar dem angebotenen "Schnäppchen" gegenüber nicht abgeneigt, hegte aber aufgrund des Verkaufs auf der Straße und des sehr niedrigen Preises Zweifel an der Echtheit des Handys. Sie handelte genau richtig, indem sie dem Verkäufer vorschlug, das iPhone in einem Mobilfunkgeschäft überprüfen zu lassen. Darauf ließ sich der 20-jährige Mann ein, woraufhin beide in ein Geschäft am Königsplatz gingen. Dort stellte ein Handyverkäufer bei der Überprüfung des täuschend echt aussehenden Mobiltelefons fest, dass es sich um eine wertlose Fälschung handelt. Als er dies kundtat, versuchte der Verkäufer blitzschnell aus dem Geschäft zu flüchten, konnte aber von dem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das gefälschte iPhone beschlagnahmten die Beamten und brachten den 20-jährigen Tatverdächtigen aus Frankfurt für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen des Betrugsversuchs und Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass davor, auf der Straße derartige Käufe zu tätigen. Oftmals sind die angebotenen Telefone oder Zubehör wie Kopfhörer geringwertig oder gar wertlos. Angesichts des täuschend echten Erscheinungsbilds kann es schwierig zu erkennen sein, welche Produkte gefälscht und welche echt sind.

