Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (18.05.2023)

Triberg im Schwarzwald, SBK (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Sommerauer Straße (B33) am Donnerstag gegen 16.15 Uhr schwer verletzt worden. Der 49-Jährige Mann kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in Seitenlage und rutschte über die Fahrbahn. Das Krad prallte gegen die Schutzplanke. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell