Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugenaufruf (17.05.2023)

St. Georgen im Schwarzwald, SBK (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr auf der Bahnhofstraße, Einmündung Gewerbehallestraße, ereignet hat. Eine 38-Jährige Fahrerin eines Opel Astra war auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach links in die Gewerbehallestraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie zunächst verkehrsbedingt warten, bevor sie schließlich abbiegen konnte. Eine unbekannte Fahrerin eines roten Kleinwagens wartete, nach Angaben der 38-Jährigen Frau, an der Einmündung in der Gewerbehallestraße, um in die Bahnhofstraße einzubiegen. Diese fuhr zu früh an und streifte den Opel Astra, dessen Fahrerin sich noch im Abbiegevorgang befand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die unbekannte Frau von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-00, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell