Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unfallflucht am 17.05.2023 in der Weimarstraße - Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch (17.05.2023) ist es in Tuttlingen, Höhe Weimarstraße 49, zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden gekommen. Ein noch unbekannter Autofahrer streifte zwischen 9:00 und 21:30 Uhr einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes-Benz Sprinter und verursachte an diesem einen Schaden von rund 5.000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell