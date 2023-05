Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau

Lkr. TUT) AUDI Q7 fährt rücksichtslos und verkehrswidrig - Polizei sucht Zeugen

Fridingen an der Donau / Lkr. TUT (ots)

Am Dienstag, 16.05.2023, hat sich der Fahrer eines Audi Q7 grob verkehrswidrig und rücksichtslos im Straßenverkehr verhalten und hierbei laut Zeugen auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen 13:30 Uhr befuhr dieser die Landstraße 440 aus Richtung Bärenthal kommend in Richtung Fridingen. Auf dieser Strecke kam es zu mehreren gefährlichen Überholvorgängen und rücksichtslosen Aktionen. In Fridingen folgten weitere Verstöße durch den Fahrer mit dem Audi Q7. Laut Zeugen fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit Richtung Ortsausgang Fridingen auf die Landstraße 277. Auch hier kam es wieder zum gleichen verkehrswidrigen Verhalten. Nach der Kreuzung Bergsteig bog der Audi - auf der L277 fahrend - in Richtung Neuhausen ab. Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer teilten das Fahrverhalten der Polizei mit.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei Mühlheim unter 07463 9961-0 entgegen.

