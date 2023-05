Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizei-präsidiums Konstanz vom 16.05.2023 - Polizei sprengt Drogenring (Schwarzwald-Baar-Kreis)

Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Dienstag, 9. Mai, haben Ermittler der Kriminalpolizei bei einer gemeinsamen Durchsuchungsaktion in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Sigmaringen und Tübingen große Mengen Drogen sichergestellt. Vorangegangen waren Ermittlungen gegen insgesamt 14 Personen die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig mit Drogen zu handeln. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten der Kriminalpolizei mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz größere Mengen Betäubungsmittel. Insgesamt beschlagnahmten sie rund 20 Kilogramm Haschisch, jeweils knapp zwei Kilogramm Marihuana und Amphetamin, 1,5 Kilogramm Cannabidiol und etwa 35 Gramm Kokain. Der Straßenverkaufswert dieser Drogen liegt bei rund 250.000 Euro. Auch Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages, zwei Nobelkarossen im Gesamtwert von über 200.000 Euro, mehrere Schreckschusswaffen und nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände stellte die Polizei sicher. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Villingen die Untersuchungshaft für vier Tatverdächtige im Alter zwischen 28 und 36 Jahren an. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

