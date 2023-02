POL-PDNR: Warnmeldung zur Schockanrufen

Bruchhausen (ots) - Am Montagmorgen, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurden aus einem Wohnhaus in der Waldstraße die beiden Geldbörsen der Bewohner entwendet. Vermutlich gelangten die unbekannten Täter in einem unbemerkten Augenblick durch die geöffnete Terrassentür ins Haus. Einige Zeit später teilte das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Unkel der Polizei mit, es sei eine Geldbörse am Bach in Rheinbreitbach gefunden worden. Nach einer Überprüfung ...

