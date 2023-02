POL-PDNR: Pkw beschädigt

Bad Hönningen (ots) - Am Montagmittag wurde der Polizeiinspektion in Linz eine verletzte Katze an der Bahnunterführung in der Hauptstraße gemeldet. Die Polizisten fanden eine kleine schwarze Katze vor, welche eine größere Wunde am Körper hatte. Über Facebook stießen die Beamten auf eine entsprechende Suchanfrage einer Tierhalterin aus Rheinbrohl. Nachdem Kontakt zu der 34-jährigen Frau aufgenommen werden konnte, stellte sich heraus, dass es sich um ihre Katze ...

mehr