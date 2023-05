POL-KN: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen (17.05.2023)

Tuttlingen (ots) - Am Mittwoch (17.05.2023) ist es in Tuttlingen, Höhe Weimarstraße 49, zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden gekommen. Ein noch unbekannter Autofahrer streifte zwischen 9:00 und 21:30 Uhr einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes-Benz Sprinter und verursachte an diesem einen Schaden von rund 5.000 Euro. Anschließend entfernte ...

