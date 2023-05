Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Beim Überholen nicht auf nachfolgenden Verkehr geachtet - Polizei sucht Zeugen nach begangener Unfallflucht (17.05.2023)

Donaueschingen, SBK (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen, auf Höhe des Flugplatzes, ereignet hat. Ein 20-Jähriger Mann war mit seinem Daimler gegen 07.30 Uhr in Richtung Donaueschingen unterwegs, als er ein auf der rechten Spur fahrendes silbernes Auto und einen davor fahrenden Lkw überholen wollte. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, setzte der unbekannte Fahrer des silbernen Fahrzeuges unvermittelt zum Überholen an und fuhr auf die linke Fahrspur. Um einen Aufprall zu verhindern, bremste der 20-Jährige ab und zog nach rechts. In diesem Moment bemerkte der unbekannte Fahrzeugführer des silbernen Autos, dass die Überholspur nicht frei war und brach seinen Überholvorgang ab, bremste und fuhr wieder auf die rechte Fahrspur zurück. Aufgrund dessen lenkte der Daimler-Fahrer wieder nach links, verlor hierdurch die Kontrolle und prallte gegen die Schutzplanke auf dem Mittelstreifen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern oder anzuhalten, fuhr der Fahrer des silbernen evtl. Kleinwagens hinter dem Lastwagen weiter. Bei dem Unfall entstand am Daimler ein Sachschaden von über 3.000 Euro. Nachfolgende Autofahrer, die den Unfall wahrgenommen haben oder Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

