Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hoher Sachschaden durch Auffahrunfall (17.05.2023)

St. Georgen im Schwarzwald, SBK (ots)

Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, auf der Bundesstraße 33 auf der Triberger Straße, Höhe der Einmündung Günterbergweg, ereignet hat. Ein 32-Jähriger Fahrer eines Daimler-Benz fuhr hinter einer Autofahrerin auf der B 33 in Richtung Mönchweiler, als diese aufgrund tiefstehender Sonneneinstrahlung und Lichtspiegelung an einer Fußgängerbedarfsampel abbremste. Der Daimler-Fahrer bremste ebenfalls ab. Eine nachfolgende 23-Jährige Mitsubishi-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und prallte mit ihrem Auto auf das Heck des Daimlers. Der nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereite Mitsubishi musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell