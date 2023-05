Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einbruch in ein Brillen-Geschäft (18.05.2023)

Niedereschach, SBL (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02.45 Uhr, sind Unbekannte in ein Brillenfachgeschäft in der Villinger Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten mehrere Brillen und Sonnenbrillen. Der Diebstahlschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, sich unter der Telefonnummer 07722 601-0, zu melden.

