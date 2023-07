Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (29.07.2023) um 19:02 Uhr befuhr der 61-jährige Lenker eines BMW die Kreisstraße 1617 vom Holzweiler Hof kommend in Richtung Winzerhausen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der dortigen Rechts- und anschließenden Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der BMW mit einem Leitpfosten, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeschlossen und konnte durch die Feuerwehr aus dem BMW befreit werden. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeugs musste der Streckenabschnitt für zwei Stunden voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro. Bei den Einsatzmaßnahmen waren starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Straßenmeisterei sowie der Polizeipräsidien Heilbronn und Ludwigsburg vor Ort.

