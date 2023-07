Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Zeuge gesucht

Landau (ots)

Am Montag, dem 03.07.23, gegen 19.00 Uhr, ereignete sich in der Zweibrücker Straße in Landau ein Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Transporter, bei dem die 43 jährige Fahrerin des PKW leicht am Kopf verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Verkehrsunfall durch einen männlichen Zeugen beobachtet worden sein. Da der Zeuge beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, wird dieser gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell