Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Unfall mit Handy in der Hand

Bellheim (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr gestern Nachmittag die Landstraße 509 von Knittelsheim in Richtung Bellheim. In einer Linkskurve war er kurzzeitig durch sein Handy abgelenkt, weshalb er von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem PKW überschlug. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Schlechter ging es jedoch für sein Fahrzeug aus. An diesem entstand ein Totalschaden.

