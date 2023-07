Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der A 65 bei Kandel

Vollsperrung der Autobahn

Am 02.07.2023 ereignete sich kurz nach 12:00 Uhr ein größerer Verkehrsunfall auf der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zunächst befuhr ein junges Paar Anfang 20 aus den Niederlanden die A 65 in Richtung Karlsruhe. Der VW Bus des Paares bekam einen technischen Defekt, weshalb der VW Bus auf der linken Spur an der Leitplanke zum Stehen kam. Die beiden Insassen konnten das Auto verlassen um hinter der Leitplanke Schutz zu suchen. Während ihrer Absicherung der Gefahrenstelle fuhr schon ein VW T roc aus Worms kommend auf der A65. Dieses Auto, welches von einem 32 jährigen Autofahrer gesteuert wurde, fuhr auf das Pannenfahrzeug auf. Durch den starken Aufprall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt, er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Autobahn A 65 musste aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Karlsruhe für ca. 3 Stunden komplett gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Der Verkehr musste ab der Anschlussstelle Rohrbach durch die Autobahnmeisterei Kandel abgeleitet werden.

