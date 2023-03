LPI-G: Keller gewaltsam geöffnet

Altenburg (ots) - Altenburg - Ein unbekannter Täter trieb in der Nacht vom 15. auf den 16/03/2023 sein Unwesen im Bahnhofsviertel. Dieser beschmierte drei abgestellte Pkw mit orangefarbener Graffito. Es entstand nicht unwesentlicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Ermittlungen & ein Strafverfahren wurden aufgenommen. [DA] Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

