POL-ME: Versuchter Blitzeinbruch in Smartphone-Geschäft - Mettmann - 2204131

Vier bislang noch unbekannte Täter haben am späten Donnerstagabend (28. April 2022) - glücklicherweise erfolglos - versucht, in ein Handy-Geschäft an der Straße "Am Königshof" in Mettmann einzubrechen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 23:35 Uhr hatte eine Anwohnerin laute und verdächtige Geräusche von der Straße vernommen. Als sie aus dem Fenster nach dem Rechten schaute, sah sie vier dunkel gekleidete Personen mit Kapuzenpullovern, welche versuchten, die Schaufensterscheibe eines Handyladens einzutreten und einzuschlagen. Nachdem das Quartett seinen Versuch nach kurzer Zeit erfolglos abbrach, rannten die vier Täter über die Breite Straße in Richtung Elberfelder Straße davon.

Die Zeugin alarmierte nun die Polizei, welche jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Allerdings mussten die Beamten feststellen, dass die Tür und das Schaufenster des Handyladens erheblich beschädigt waren.

Die Polizei fragt:

Wer weiß unter Umständen, wer für den Einbruchsversuch verantwortlich war oder kann sonstige Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6350 entgegen.

