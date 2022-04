POL-ME: Nach zwei Jahren Pause: Girls' & Boys' Day 2022 bei der Polizei - Mettmann - 2204128

Polizei Mettmann

Mettmann

Mettmann (ots)

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte die Kreispolizeibehörde Mettmann in diesem Jahr wieder zum Girls' & Boys' Day einladen. 24 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren bekamen am heutigen Donnerstag (28. April 2022) Einblicke der ganz besonderen Art und erlebten "ihre" Polizei zum Anfassen.

Die Jugendlichen aus dem gesamten Kreisgebiet wurden am Morgen von Polizeidirektor Thomas Decken im Gebäude am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann zu ihrem spannenden und ereignisreichen Tag bei der Kreispolizeibehörde begrüßt. Im Anschluss bekamen sie exklusive Einblicke in die kriminalpolizeiliche Spurenkunde und durften sich auch selbst auf Spurensuche begeben.

Ein besonderes Highlight war die Vorstellung der Polizeisonderdienste (PSD), die den Mädchen und Jungen Festnahme- und Eingriffstechniken zeigten und Diensthund Macho vorstellten. Ein Besuch der Schießanlage sowie des Polizeigewahrsams rundeten den Tag bei der Polizei ab. Die Schülerinnen und Schüler konnten so hautnah die verschiedenen Aufgabengebiete und Einsatzmöglichkeiten bei der Polizei kennenlernen.

Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann, hofft, durch diese Einblicke möglichst viele Schülerinnen und Schüler für den Polizeiberuf begeistern zu können. Wer sich für den Polizeiberuf interessiert, kann sich gerne bei Nicole Rehmann unter der Rufnummer 02104 982-2222 oder per E-Mail unter nicole.rehmann@polizei.nrw.de informieren und persönlich beraten lassen.

