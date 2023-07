Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim, Josef Probst Straße Samstag, 01.07.2023, um 5.36 Uhr Platter Reifen und Alkoholeinfluss

Germersheim (ots)

Ein 21-jähriger Mercedesfahrer kam beim Durchfahren des Kreisels in der Josef Probst Straße von der Fahrbahn ab und beschädigte sich seine Felge und seinen Reifen so stark, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Er verständigte einen Abschlepper und machte in seinem Pkw ein kleines Schläfchen. Er wurde dann unsanft durch die Polizeibeamten geweckt, die bei der Sachverhaltsaufnahme Alkoholgeruch bei ihm feststellten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Er wurde mit zur Blutentnahme genommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Neben dem Schaden an seinem beschädigten Pkw muss er auch den Verlust seines Führerscheins verkraften.

