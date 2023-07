Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Motorradfahrer bei Unfall auf der B464 schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (30.07.2023) gegen 18:40 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 464 aus Richtung Tübingen kommend in Fahrtrichtung Böblingen. Kurz nach dem Kreisverkehr zur Landesstraße 1208 (Kälberstelle) wollte der Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden VW Golf überholen und scherte hierzu nach links aus. Dabei streifte er aus noch unbekannter Ursache das Heck des VW, weshalb der 38-Jährige von seiner Kawasaki abgeworfen wurde und mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 62-jährige Fahrer des VW Golf blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 3.000 Euro an dem Motorrad und etwa 1.500 Euro an dem Golf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell