Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Einsatzlage - Festnahme eines 35-jährigen Gesuchten mit Haftbefehl

Bünde (ots)

(um) Die Polizei Herford hat am heutigen Tage einen Einsatz mit Unterstützung durch Kräfte der Spezialeinheiten bewältigt. Die Beamten fahndeten nach einem polizeilichen Intensivtäter. Der bereits zahlreich polizeilich in Erscheinung getretene Mann aus Hille wurde im Rahmen einer Fahndung in einem Geschäft in der Innenstadt Bünde gemeldet. Während der Fahndung an dem Geschäft durch den Einsatz der Spezialeinheiten stellte sich der Mann zeitgleich den Polizeikräften an einem Dienstgebäude in Bünde. Es erfolgte die Festnahme nach Aushändigung des Haftbefehls. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in dem Fall dauern derzeit an.

