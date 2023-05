Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit unter Kindern eskaliert

Schifferstadt (ots)

Zu einem handfesten Streit unter Kindern kam es am Sonntagnachmittag in einem Schnellrestaurant Am Katzenbaumerschlag in Schifferstadt. Aus bisher ungeklärten Gründen schlug ein 10-jähriger mehrfach auf einen 13-jährigen Jungen ein und biss diesen sogar in den Unterarm. Glücklicherweise erlitt der 13-jährige hierdurch keine Verletzungen. Da der 10-jährige alleine in dem Restaurant war, wurde er nach Hause gebracht dort seiner Mutter übergeben. Beim Verbringen in den Streifenwagen fing der Junge an zu weinen, schrie herum und weigerte sich weiterzulaufen, so dass er in den Streifenwagen getragen werden musste.

