POL-LB: Korrektur zu: POL-LB: Leonberg: Entlaufenes Schaf verursacht Verkehrsunfall vom 30.07.2023, 07:55 Uhr

Am Samstag gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Hierbei befuhr ein 31-jähriger Lenker eines Daimler-Benz die L 1187 in Fahrtrichtung Glemseck. Auf Grund eines Schafes, welches die Fahrbahn überquerte, bremste er seinen PKW ab. In Folge dessen fuhr ein 23-jähriger Lenker eines Nissan auf den abbremsenden PKW auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Nissan sowie die 27-jährige Mitfahrerin im Daimler-Benz leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein nahes gelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. Das entlaufende Schaf lief anschließend über die Südrandstraße in Richtung Leonberg. Nach kurzer Verfolgung in der Neuen Ramtelstraße, der Berliner Straße und einem Abstecher auf den Grünstreifen der angrenzenden Autobahn wurde es in der Bruckenbachstraße durch drei Streifen in einen dortigen Schuppen gedrängt. Es konnte dort anschließend unverletzt einem örtlichen Schäfer übergeben werden.

