Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ammerbuch: Unfall auf regennasser Fahrbahn fordert einen Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Ein 48-Jähriger war am Sonntag (30.07.2023) gegen 09:15 Uhr mit einer Mercedes V-Klasse auf der Autobahn 81 aus Richtung Singen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, mutmaßlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse mit Starkregen und nasser Fahrbahn angepasst hatte. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen, überschlug sich dort mehrmals und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an der V-Klasse beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Flurschadens ist noch nicht bekannt.

