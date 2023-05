Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch zur Mittagszeit/30.000 Euro Schaden

Troisdorf (ots)

Am Samstag (13. Mai) kam es in Troisdorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Bewohner eines Bungalows am Michelangeloplatz im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte gingen von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr zum Einkaufen. Bei der Rückkehr entdeckten sie, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter hatten augenscheinlich die Terrassentür aufgehebelt und alle Räume im Erdgeschoss einbruchstypisch durchsucht. Schränke und Schubladen standen offen und Schmuckschatullen lagen auf dem Boden. Nach ersten Angaben des Ehepaars erbeuteten der oder die Täter Schmuck, drei hochwertige Uhren und Bargeld. Der Gesamtschaden wurde zunächst mit etwa 30.000 Euro beziffert. Die hinzugerufene Polizei sicherte vor Ort Spuren und erbittet Hinweise zu Tat oder Tätern unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell