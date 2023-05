POL-SU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer

Hennef (ots) - Ein 41-jähriger Autofahrer aus Bergisch-Gladbach hat am Donnerstag (11. Mai) gegen 13.40 Uhr in Hennef beim Abbiegen einen Fahrradfahrer erfasst. Der 36-jährige Radfahrer aus Siegburg wurde bei der Kollision leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer befuhr die Löhestraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er, über die gesonderte Rechtsabbiegerspur, nach ...

