Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 41-Jähriger fährt beim Abbiegen Radfahrer an

Hennef (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Bergisch-Gladbach hat am Donnerstag (11. Mai) gegen 13.40 Uhr in Hennef beim Abbiegen einen Fahrradfahrer erfasst. Der 36-jährige Radfahrer aus Siegburg wurde bei der Kollision leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer befuhr die Löhestraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er, über die gesonderte Rechtsabbiegerspur, nach rechts in Richtung Sankt Augustin-Buisdorf abzubiegen. Nachdem er zunächst zwei Fahrradfahrer hatte passieren lassen, achtete der SUV-Fahrer ausschließlich auf den von links kommenden Fahrzeugverkehr aus Richtung Hennef und nahm dadurch den dritten sich von rechts nähernden Fahrradfahrer nicht wahr. Der Pedelecfahrer fuhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Frankfurter Straße in Richtung Hennef und überquerte den Kreuzungsbereich an der vorgegebenen Querungshilfe. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Fahrrad.

Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Bi)

