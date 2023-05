Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte entwenden hochwertige Münze

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochabend (10. Mai) wurde ein 20-jähriger Sankt Augustiner von zwei Männern verletzt und ausgeraubt.

Die Mutter des Geschädigten hatte auf einer Internet-Verkaufsplattform eine 2-Euro-Münze inseriert, von der sie aufgrund einer Fehlprägung einen hohen Verkaufserlös erwartete. Ein unbekannter Mann meldete sich auf das Inserat und bot einen fünfstelligen Betrag für die Münze. Die Geschädigten waren mit dem Kaufpreis einverstanden und vereinbarten ein Treffen. Gegen 20:15 Uhr klingelte es sodann an der Haustür der Geschädigten am Birkenweg in Sankt Augustin. Zwei männliche Personen standen vor der Tür. Unter dem Vorwand, die Echtheit überprüfen zu wollen, übergab der 20-Jährige einem der beiden Männer die Münze. Sofort zog der zweite Tatverdächtige eine kleine Spraydose aus seiner Tasche und sprühte mit dieser in das Gesicht des Sankt Augustiners. Während der 20-Jährige starke Schmerzen hatte, liefen die beiden Männer mit der Münze zu ihrem PKW und flüchteten in Richtung Wehrfeldstraße / Am Engelsgraben.

Beschrieben werden können sie wie folgt:

Einer der beiden Tatverdächtigen hat eine schlanke Statur und sei etwa 18 bis 20 Jahre alt. Auf dem Kopf trug er eine Kappe. Der zweite Mann war etwa im gleichen Alter und hat eine korpulente Statur. Im Gesicht trug er einen Oberlippenbart. Bei dem Fahrzeug der Männer soll es sich um einen SUV in dunkler Farbe gehandelt haben.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen und/oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, diese unter 02241 541-3321 zu melden. (Re)

