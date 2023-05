Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 25-jähiger Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Siegburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (10. Mai) beobachtete der Ladendetektiv eines großen Bekleidungsgeschäftes am Siegburger Brauhof einen 25-jährigen Windecker, der mit einem Hemd und einem T-Shirt in der Umkleide verschwand und anschließend ohne Ware wieder herauskam.

Als der Sicherheitsmann in der Kabine nachschaute, lagen dort Kleiderbügel und Sicherungsetiketten, aber keine Kleidung. Er nahm sofort die Verfolgung auf. In einem Mobilfunkladen am Marktplatz konnte er dann den mutmaßlichen Ladendieb wiederfinden. Er sprach den 25-Jährigen an und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Warensicherungsanlage am Eingang des Geschäftes beschädigt wurde. Der Betreiber des Ladens versuchte die Streitparteien zu trennen, musste jedoch die Polizei zur Unterstützung rufen. Der 25-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizeistreife vom Ladendetektiv festgehalten werden, der unverletzt blieb.

Gegenüber der Polizei gab der Windecker an, nichts gestohlen und sich lediglich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Unter seinem Pullover trug er jedoch das Hemd und das T-Shirt aus dem Bekleidungsgeschäft. Zudem führte er in seiner Bauchtasche eine verbotene Waffe mit.

Er wurde vorläufig festgenommen und mit zur Polizeiwache genommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Bonn einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Insgesamt 100 Tage muss der 25-Jährige wegen einer Unterschlagung in Haft.

Ob der Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und dem Verstoß gegen das Waffengesetz verlängert wird, ist offen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell