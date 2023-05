Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte durch Pfefferspray an Schule

Lohmar (ots)

Am Mittwochmorgen (10. Mai) gegen 10:30 Uhr wurde Reizstoff auf einer Schultoilette an der Hermann-Löns-Straße in Lohmar gesprüht, wodurch ein 35-jähriger Troisdorfer und ein 15-jähriger Lohmarer verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen ging der 15-jährige Schüler mit einem 12-jährigen Mitschüler gemeinsam auf die Schultoilette. Dort versprühten sie Pfefferspray, welches der 12-Jährige mit zur Schule gebracht hatte. Dabei wurde der 15-Jährige leicht verletzt. Der 35-jährige Lehrer hielt sich zufällig im Bereich der Schultoilette auf und nahm die Dämpfe ebenfalls auf. Auch er wurde verletzt. Durch den Reizstoffeinsatz waren noch weitere Kinder in der Umgebung der Schultoilette betroffen. Verletzt wurde von ihnen nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Sowohl der Schüler, als auch der Lehrer wurden an der Schule von Sanitätern behandelt und konnten vor Ort entlassen werden. Die Eltern der betroffenen Kinder wurden in Kenntnis gesetzt und das Reizstoffsprühgerät sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (Re)

