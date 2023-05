Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen

Siegburg (ots)

Am Dienstag (09. Mai) führten Beamtinnen der Polizeiwache Siegburg Verkehrskontrollen an der Hauptstraße in Siegburg durch. Gegen 14:00 Uhr fiel ihnen ein Fiat-Fahrer und dessen Beifahrer auf. Sie entschieden sich, das Fahrzeug zu kontrollieren. Als sie dem PKW folgten, beschleunigte der Fahrzeugführer und bog zügig in die Pappelallee und danach in den Eibenweg ab. Nachdem er geparkt hatte, wollten sich beide Personen in Richtung Wohnhaus entfernen. Die Beamtinnen waren aber zwischenzeitlich eingetroffen und konnten den 35-jährigen Fahrzeugführer sowie seinen 39-jährigen Beifahrer (beide aus Siegburg) ansprechen und kontrollieren. Der 35-Jährige gab sofort an, dass er nicht gefahren sei. Er habe keinen Führerschein und wisse auch nicht, mit welchem Auto er gefahren sein soll. Zudem habe er am gestrigen Abend Drogen konsumiert. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Durch weitere Ermittlungen bestätigte sich die Aussage des Fiat-Fahrers, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell