Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Totalschäden und ein Verletzter nach Verkehrsunfall

Hennef (ots)

Am Freitagmorgen (05. Mai) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Theodor-Heuss-Allee in Hennef, bei dem ein 50-jähriger Hennefer verletzt wurde. Gegen 07:00 Uhr befuhr der 50-Jährige mit seinem Audi die Theodor-Heuss-Allee in Richtung Beethovenstraße. Gleichzeitig beabsichtigte ein 68-jähriger Hennefer mit seinem Porsche von einem Parkplatz rückwärts in den fließenden Verkehr zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 50-Jährige wurde verletzt. Der 68-Jährige blieb unverletzt. Durch die Kollision waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Gegen den Porsche-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell