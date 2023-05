POL-SU: Ohne Führerschein und unter Drogen mit frisiertem Motorroller unterwegs

Niederkassel (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (3. Mai) wurde in einen Kiosk an der Markusstraße in Niederkassel-Ranzel eingebrochen. Gegen 02:30 Uhr nahm ein Anwohner laute Geräusche aus Richtung des Kiosks wahr. Als er aus seinem Fenster sah, bemerkte er zwei Personen, die zu einem PKW liefen und über die Porzer Straße in Richtung Niederkassel-Ort flüchteten. Eine der beiden Personen habe dabei etwas in den Händen ...

