Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kiosk - Täter flüchten

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (3. Mai) wurde in einen Kiosk an der Markusstraße in Niederkassel-Ranzel eingebrochen. Gegen 02:30 Uhr nahm ein Anwohner laute Geräusche aus Richtung des Kiosks wahr. Als er aus seinem Fenster sah, bemerkte er zwei Personen, die zu einem PKW liefen und über die Porzer Straße in Richtung Niederkassel-Ort flüchteten. Eine der beiden Personen habe dabei etwas in den Händen gehalten, was der Zeuge aber nicht näher beschreiben konnte. Ob es sich dabei um mutmaßliches Diebesgut handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die alarmierten Polizisten fanden im Inneren des Kiosks einen Schachtdeckel, mit dem die gläserne Eingangstür eingeworfen wurde. Aus dem Kiosk wurden mutmaßlich mehrere Lotterielose und eine unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Trotz umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Diebe unerkannt flüchten. Beschrieben werden können die beiden Männer wie folgt: Sie sind etwa 170 cm groß und waren dunkel bekleidet. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich mutmaßlich um eine dunkle Limousine einer unbekannten Marke. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell