Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Eine verletzte Person nach Rangierunfall

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (3. Mai) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Siegburg, bei dem eine 60-jährige Frau aus Lohmar verletzt wurde. Gegen 11:00 Uhr befuhr die 60-Jährige mit ihrem Mercedes die Bergstraße in Richtung des Katholisch-Sozialen Institutes. Gleichzeitig rangierte ein 34-jähriger Bonner rückwärts mit seinem Lieferwagen aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Lohmarerin wurde verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Bonner blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell