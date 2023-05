Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Werkzeuge im Wert von einigen tausend Euro aus Handwerkerfahrzeugen gestohlen

Hennef (ots)

Als der Eigentümer eines Handwerkbetriebes an der Irmenbitze in Hennef-Uckerath nach dem langen Wochenende am Dienstagmorgen (02. Mai) das Firmengelände betrat, musste er feststellen, dass fünf Transporter seiner Mitarbeiter aufgebrochen worden waren. Die Fahrzeuge waren am vorangegangenen Samstagnachmittag (29. April) abgestellt worden. Mit einem unbekannten Werkzeug hatten die Täter die Hecktüren der Renault-Fahrzeuge aufgebrochen und Elektrowerkzeuge im Wert von mehr als 10.000 Euro entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Beute machen können. Hinweise an die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

