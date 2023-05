Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 36-jähriger Siegburger auf offener Straße niedergeschlagen und mutmaßlich beraubt

Lohmar/Troisdorf (ots)

Am Dienstagabend (02. Mai) war ein 36-jähriger Siegburger gegen 21.45 Uhr als Fahrgast mit dem Bus in Richtung Lohmar unterwegs. In der Linie 556 kam er mit vier Jugendlichen ins Gespräch, wodurch er die Haltestelle Lohmar-Donrath Pützrath verpasste, an der er eigentlich aussteigen wollte. Der 36-Jährige verließ den Bus an der nächsten Haltestelle Troisdorf-Altenrath Abzweig. Als der Siegburger die Fahrbahn der Landesstraße 288 (L288) überquerte, bekam er nach eigenen Angaben einen Stoß oder Tritt von hinten und fiel auf die Straße. Anschließend schlugen und traten mehrere Personen auf ihn ein. Wie viele Personen es waren, konnte der 36-Jährige nicht sagen. Offensichtlich durch Zeugen, die mit ihren Autos angehalten hatten, wurden die unbekannten Täter verschreckt und liefen entlang der L288 in Richtung Rösrath davon.

Der deutlich alkoholisierte 36-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Zeugen soll es sich bei den Tätern um zwei junge Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren gehandelt haben, ihr Opfer geschlagen und getreten haben sollen. Übereinstimmend gaben sie an, dass einer der beiden eine kräftige Statur hat und akzentfrei Deutsch sprach. Sein Begleiter war eher schmal gebaut und trug helle Oberbekleidung.

Ein Zeuge schilderte, dass er beobachtet habe/beobachtet zu haben, dass einer der Tatverdächtigen die Taschen des am Boden liegenden Opfers durchsucht habe. Ob dem 36-Jährigen etwas fehlte, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Straßenraubes eingeleitet und fahndet nach den flüchtigen Tätern.

Angaben zu den Identitäten der beiden mutmaßlichen Räuber nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

