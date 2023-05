Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 17-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Eitorf (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (04. Mai) wurde in Eitorf ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Eitorfer fuhr mit seinem Kleinkraftrad im Ortsteil Bach über die Landesstraße 268 (L268) in Richtung Landesstraße 333 (L333). Am Ende einer Linkskurve kam der Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf einen dortigen Grünstreifen. Schließlich prallte der junge Fahrer mit seiner Yamaha gegen einen Laternenmast und eine Schutzplanke, unter welcher sich das Zweirad verkeilte. Ein Freund, der mit seinem Auto vor dem 17-Jährigen hergefahren war, leistete erste Hilfe und wählte den Notruf. Polizisten sicherten vor Ort die Unfallspuren, befragten Zeugen und fertigten später eine Verkehrsunfallanzeige. Der Verunfallte selbst konnte zunächst nicht zum Sachverhalt befragt werden. Hinweise auf Alkoholisierung ergaben sich nicht. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Kleinkraftrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell