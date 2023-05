Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten

Troisdorf (ots)

Bei einer Frontalkollision am vergangenen Freitag (05. Mai) auf der Landesstraße 269 (L269) in Höhe Troisdorf-Bergheim sind der Fahrer eines Taxis und seine beiden Fahrgäste leicht verletzt worden. Sie kamen zur Behandlung in mehrere Krankenhäuser.

Der Taxifahrer, ein 38-jähriger Mann aus Niederkassel, fuhr gegen 17.50 Uhr mit seinen Passagieren, zwei jungen Männern aus Niederkasel und Bonn (18 und 35 Jahre alt), auf der L269 von Niederkassel-Mondorf in Richtung Bonn. Aus ungeklärten Gründen geriet der Mercedes Kombi in Höhe Troisdorf-Bergheim auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Cupra. Am Steuer des Kompaktwagens saß eine 42 Jahre alte Frau aus Niederkassel. Sie blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Die L269 musste zwischen der Autobahnanschlussstelle Bonn-Beuel und Niederkassel-Mondorf während der Unfallaufnahme bis gegen 21.00 Uhr gesperrt werden. Beide Autos wurden abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf fast 60.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Möglicherweise spielte der Starkregen zum Unfallzeitpunkt eine Rolle. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell