Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Troisdorf (ots)

Eine 91-jährige Frau aus Troisdorf wurde am Mittwoch (10. Mai) Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 10:00 Uhr klingelte es an ihrer Wohnungstür des Mehrparteienhauses an der Julius-Leber-Straße. Ein unbekannter Mann stand vor der Tür und gab sich als Handwerker aus. Da zurzeit mehrere Wohnungen in dem Mehrparteienhaus renoviert werden und sich aufgrund dessen mehrere Handwerker im Gebäude aufhielten, schöpfte die 91-Jährige zunächst keinen Verdacht. Der Unbekannte fragte die Geschädigte nach dem Schlüssel für den Kellerraum, da er dort das Wasser abstellen wolle, um Arbeiten in dem Haus durchzuführen. Nachdem die Seniorin ihm den Schlüssel ausgehändigt hatte, erschien der mutmaßliche Betrüger kurze Zeit später erneut vor ihrer Wohnungstür. Diesmal beauftragte er die Troisdorferin damit, Wasser aus allen möglichen Wasserhähnen laufen zu lassen, da dadurch etwas in den zu renovierenden Wohnungen überprüft werden könne. Zusammen gingen sie in die Wohnung. Während die Geschädigte in ihrem Badezimmer die Wasserhähne laufen ließ, stellte sich der Unbekannte in den Türrahmen, sodass die Sicht der Seniorin in ihre Wohnung versperrt war. Nach etwa 20 bis 30 Minuten war der Tatverdächtige zufrieden und verließ die Wohnung. Da der Geschädigten das Verhalten des vermeintlichen Handwerkers komisch vorkam, blickte sie aus ihrem Fenster und sah den Tatverdächtigen, wie er mit einer weiteren Person in Richtung Adolf-Friedrich-Straße ging. Im Anschluss musste sie feststellen, dass aus ihrem Schlafzimmerschrank 1.600 Euro Bargeld entwendet worden waren. Mutmaßlich ließ der unbekannte Mann die Wohnungstür offen, während sich die Geschädigte im Badezimmer aufhielt, um einer weiteren Person Zutritt zur Wohnung zu verschaffen.

Den Unbekannten kann sie folgendermaßen beschreiben:

Er sei etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 170 bis 175 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und war mit einer dunklen Latzhose bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Basecap.

Wer kann Angaben zu dem falschen Handwerker machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen.

Hinweise der Polizei:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür.

Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Die meisten bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf ein Grundmuster zurückführen: Das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige, wenn Sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell