Polizei Münster

POL-MS: Zwei Bahnhof-Dealer nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen - Drogengeld im vierstelligen Euro-Bereich sichergestellt - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Münster (ots)

Der Polizei sind nach umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel im Bereich des Bahnhofs zwei Festnahmen gelungen. Richter ordneten gegen beide Tatverdächtige Untersuchungshaft an.

Einsatzkräfte nahmen bereits am 26. Januar eine 53-jährige Tatverdächtige in ihrer Wohnung an der Hogenbergstraße fest. Sie steht im Verdacht, am Bremer Platz mit Kokain und Heroin gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Ermittler 55 Gramm Freebase (Kokain), 17 Gramm Heroin und einen vierstelligen Euro-Betrag. Zudem fanden sie in der Wohnung mögliche Beute aus Diebstählen. Teilweise konnten Gegenstände bereits Taten zugeordnet werden. Die Drogen und das mögliche Dealer-Geld wurden sichergestellt.

Am Dienstag (31.1.) gelang Ermittlern die Festnahme eines 37-jährigen Tatverdächtigen. Er steht im Verdacht, im Bereich des Bahnhofes mit Amphetaminen gehandelt zu haben. Der mutmaßliche Dealer wurde auf frischer Tat bei einem Deal mit 1.000 Gramm Amphetaminen im Wert von circa 3.000 Euro festgenommen. Der 37-Jährige hatte weitere Amphetamine und Marihuana bei sich. Bei einer späteren Durchsuchung seiner Wohnung fanden Ermittler circa 500 Gramm Amphetamine. Die Drogen stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell