LPI-NDH: Minderjähriger Autofahrer auf nächtlicher Tour

Eichsfeld (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am Freitag, 18.10.2022 in der Zeit von 19:11 bis 20:04 Uhr die Verglasung einer Hauseingangstür in Heilbad Heiligenstadt in der Wilhelmstraße. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

