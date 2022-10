Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Lenterode (ots)

Am Sonntag, den 30.10.2022 gegen 12:30 Uhr, ereignete sich am Ortseingang ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Die beiden 39 und 31 Jahre alten Männer befuhren mit ihren Pedelecs die abschüssige Straße von Wüstheuterode kommend in Richtung Lenterode. Kurz nach dem Ortseingang bog der 39jährige unvermittelt nach rechts in eine Seitenstraße ab. Dabei kollidierte er mit dem nachfolgenden 31jährigen, der stürzte und sich dabei schwer verletzte. In der Folge wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum Göttingen geflogen. Der 39jährige Radfahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme gab es bei beiden Radfahrern Anzeichen für Alkoholkonsum, daher wurde jeweils noch eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

