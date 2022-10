Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Bild-Infos

Download

Eichsfeld (ots)

Einen schlechten Scherz erlaubten sich zwei Männer in den frühen Morgenstunden des 30.10.2022 in der Ortslage Bodenrode. Ein aufmerksamer Anwohner hörte gegen 01:30 Uhr Geräusche und schaute daraufhin aus dem Fenster. Hier sah er zwei junge Männer, die sich am Ortsschild zu schaffen machten. Der Anwohner sprach die beiden an, die sofort von ihrem Vorhaben abließen und eilig davon rannten. Das Ortsschild verblieb zum Glück am Tatort. Nach der Anzeigenaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fehlende Ortsschilder in Bodenrode fest. Ob diese im Zusammenhang mit der versuchten Diebstahlshandlung stehen, muss noch ermittelt werden. Eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls wurde aufgenommen. Das Ortsschild wurde zur Spurensicherung zur PI Eichsfeld gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell