Eichsfeld (ots) - In der Berliner Straße in Leinefelde wurde am Samstag, 29.10.2022 gegen 00:20 Uhr ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Daraufhin ordneten die eingesetzten Beamten die Blutentnahme an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

