Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

In der Berliner Straße in Leinefelde wurde am Samstag, 29.10.2022 gegen 00:20 Uhr ein Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Daraufhin ordneten die eingesetzten Beamten die Blutentnahme an.

