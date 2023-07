Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Auffahrunfall: Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Dienstag (11. Juli 2023) kam es gegen 08:30 Uhr an der Anschlussstelle Wankum (A40) zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Wesel hatte mit ihrem weißem Kia (Modell: Niro) die A40 verlassen und beabsichtigte an der Haltelinie nach rechts auf die Grefrather Landstraße in Fahrtrichtung Grefrath abzubiegen. Verkehrsbedingt musste die Frau an der Haltelinie warten. Eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Duisburg, welche in einem weißem Ford Transit die Autobahn ebenfalls an der Anschlussstelle verlassen hatte, bemerkte die wartende Verkehrsteilnehmerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau aus Wesel schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrerin des Ford Transit blieb unverletzt, während an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. (pp)

