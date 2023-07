Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Wohnhaus: Täter entwenden Kettensäge

Geldern-Lüllingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (9. Juli 2023), 18:00 Uhr und Montag (10. Juli 2023), 04:00 Uhr, kam es am Ilmenweg in Geldern zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Haus, entwendeten aus diesem nach aktuellem Kenntnisstand aber nichts. Außerdem suchten die Täter einen Schuppen, welcher sich ebenfalls auf dem Grundstück des Wohnhauses befindet, auf und hebelten die Zugangstüre auf. Aus dem Schuppen wurde eine Kettensäge entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell